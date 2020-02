vedi letture

Allarme Coronavirus, l'Udinese continua a chiedere il rinvio con la Fiorentina a lunedì

Il Gazzettino di oggi riporta l'insistente richiesta, da parte dell'Udinese, di giocare lunedì. La sfida contro la Fiorentina è in programma domani alle 18 in una Dacia Arena chiusa al pubblico, ma il club friulano - sostenuto dal governatore Massimiliano Fedriga - insiste nel chiedere un rinvio al primo giorno utile per evitare un danno economico non lieve, appellandosi all'ordinanza della Regione che aveva vietato espressamente fino all'1 marzo ogni appuntamento agonistico. Oggi il chiarimento definitivo.