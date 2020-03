Allarme Coronavirus, la federazione Rugby sospende tutti i campionati fino al 15 marzo

vedi letture

La Federazione Italiana Rugby, dopo il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'emergenza Coronavirus, ha optato per la sospensione di tutta l'attività agonistica e non agonistica su territorio nazionale fino al 15 marzo 2020 incluso. "La delibera fa seguito a consultazioni con il medico federale, la commissione medica e l'Associazione Italiana Rugbisti e tiene in doverosa considerazione la tutela sanitaria dei tesserati e delle responsabilità in capo alle società affiliate".