Allarme Coronavirus, la Formula 1 al via regolarmente: a Melbourne porte aperte

vedi letture

La Formula 1 è pronta a prendere il via, nel bel mezzo dell'emergenza legata alla diffusione del contagio da coronavirus. Il GP di Melbourne, il primo della stagione che inizierà domenica, si dovrebbe infatti tenere regolarmente, a porte aperte. Anzi, al momento risultano venduti quasi tutti i biglietti. Sono state previste procedure di controllo particolari per chi arriverà dai Paesi a rischio, in particolare per gli italiani.