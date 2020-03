Allarme Coronavirus. Le leghe sportive USA chiudono l'accesso agli spogliatoi ai media

Le quattro principali leghe professionistiche sportive degli USA – NBA (Basket), NHL (Hockey ghiaccio), MLB (Baseball) e MLS (Calcio) – hanno deciso di chiudere l'accesso a spogliatoi e campi d'allenamento ai media e a tutti coloro che non sono essenziali per la squadra. Una misura decisa per evitare la diffusione del Coronavirus. L'unica eccezione è la NFL (Football americano) che ha già terminato la stagione e le cui squadre non stanno svolgendo neanche gli allenamenti.

Domani inoltre è prevista una conference call di tutti i proprietari delle franchigie NBA per implementare le pratiche di prevenzione per giocatori e staff e prepararsi a un piano in caso di porte chiuse come sta avvenendo negli sport europei. Al momento non è stato annunciato alcun cambiamento di rotta, ma gli eventi sportivi, specialmente al chiuso, sono tra i primi a essere sconsigliati per evitare la diffusione del virus e con la situazione in continua evoluzione la NBA non vuole farsi trovare impreparata a ogni evenienza.