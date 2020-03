Allarme Coronavirus. LeBron James prende posizione: "NBA a porte chiuse? Io non giocherò"

La NBA, National Basketball Association, ha inviato nelle scorse ore un comunicato alle 30 franchigie che compongono il campionato americano per informarle delle possibili misure di prevenzione in ottica emergenza Coronavirus. Fra queste, ovviamente, la possibilità di giocare le prossime sfide di regular season a porte chiuse. Un'eventualità che però non convince tutti, a cominciare dalla stella indiscussa del basket americano, ovvero LeBron James. Questo il pensiero del Chosen One al termine della sfida di stanotte vinta dai suoi LA Lakers contro i Milwaukee Bucks: "Giocare senza tifosi? No, impossibile. Io non giocherò così. Io da sempre gioco per i tifosi che sono sulle tribune. Dovessi arrivare in un palazzetto vuoto, di certo non giocherei. Detto questo, che facciano ciò che vogliono".