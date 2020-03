Allarme Coronavirus. Lega B, Balata "Decisioni condivise con tutti club"

vedi letture

N.1 Lega B:"Fiducia in Gravina per contenimento danno economico"

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Sul momento di emergenza in cui sta vivendo il Paese e, di riflesso, anche lo sport italiano interviene il presidente della Lega B Mauro Balata in una dichiarazione all'ANSA, nella quale ricorda come la Lega B abbia sempre 'agito in modo responsabile e lineare in aderenza a quanto disposto dalle autorità pubbliche, a cui va il nostro ringraziamento, impegnate nel contenimento di un fenomeno emergenziale'. Decisioni, inoltre, adottate in sintonia con gli altri club 'con i quali si è sempre condiviso un cammino atto ad assicurare la massima regolarità del campionato'. A questo proposito il presidente Balata riferisce anche di continui colloqui e confronti con tutti i Presidenti delle società associate alla Lega B tra cui il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe che 'si è detto allineato con me e con il resto della Lega Serie B nelle decisioni prese'. Infine il presidente Balata si dice 'fiducioso, nei confronti delle iniziative poste in campo dalla Figc e dal Presidente Gravina, circa le misure da adottare per contenere il danno economico patito da club e aziende calcistiche e determinato dalla chiusura degli stadi" (ANSA).