Allarme Coronavirus. Lega Basket Serie A, sospese tutte le gare in programma oggi

L'emergenza Coronavirus ferma il basket in Italia. In seguito al nuovo decreto diramato dal Governo, la Lega Basket Serie A, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e sentite anche le società interessate, ha deciso di sospendere tutte le gare della settima giornata in programma oggi domenica 8 marzo.