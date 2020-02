vedi letture

Allarme Coronavirus. Lombardia, il governatore Fontana: "Lavoriamo per arginare il panico"

"Onestamente sono abbastanza preoccupato, ma sono fiducioso che si supererà questa situazione", così Attilio Fontana, governatore della Lombaria, intervistato dal Corriere della Sera: "C’è il rischio che si possa diffondere il panico, noi stiamo lavorando per arginarlo. Ma guardiamo la realtà: il contagio si sta sviluppando a una velocità assolutamente imprevista, a un ritmo che nessun medico s’immaginava. È arrivato il momento di fare delle scelte".

Quali?

"Abbiamo presentato al governo una serie di proposte, con un piano d’azione modulato su diversi scenari da applicare sui vari territori in base alla gravità della situazione. La decisione del Consiglio dei ministri di oggi (ieri, ndr) va nella direzione di misure abbastanza rigorose per fermare l’epidemia a ogni costo, come suggerito da tutti i tecnici. Attendo di leggere il decreto, ma sono soddisfatto di questa impostazione. E, aggiungo, mi scuso già con i cittadini per i disagi che dovranno sopportare. Ma bisogna capire che alcuni sacrifici personali possono fare il bene di tutta la comunità".