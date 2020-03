Allarme Coronavirus: Marotta: "Ora subito assemblea di Lega"

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Viaggiamo a vista in attesa di ulteriori provvedimento governativi, ma ora e' importante ritrovarci subito in assemblea ed elaborare una strategia comune per dare regolarità al campionata e garantire la continuità gestionale alle nostra società". Al telefono con l'ANSA, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter e consigliere federale in rappresentanza della Lega, rilancia. "Peccato per oggi - aggiunge -, è mancato il numero legale, ma occorre indire di nuovo una assemblea, che sia formale o informale, per delineare una strategia precisa a salvaguardia del fenomeno sportivo e dei singoli club". (ANSA).