vedi letture

Allarme Coronavirus. Ministro Spadafora: "Nessun allarmismo, stiamo monitorando tutto H24"

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervistato da Sky Sport ha parlato dell'allarme per la diffusione del Coronavirus spiegando che il governo e i vertici sportivi del nostro paese stanno monitorando la situazione con grande attenzione: “Siamo in stretto contatto con il presidente del Consiglio, del Coni e delle varie federazioni. Non vogliamo fare allarmismo ma i luoghi di manifestazioni sportive sono luoghi da tenere sotto controllo stiamo rinviando i vari eventi sportivi nelle province già toccate dal contagio del Coronavirus. Non ci sono decisioni a lungo termine, ma stiamo valutando tutto per la massima tutela dei cittadini e siamo sul pezzo 24 ore su 24