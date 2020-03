Allarme Coronavirus, nel basket probabile taglio formula playoff. E i cestisti USA scappano

Lo sport si ferma, non solo il calcio. E anche le altre federazioni si interrogano sul da farsi. Nel caso del basket, per esempio, le partite rinviate sono sei in totale. Per rimediare, scrive La Gazzetta dello Sport, la Lega Basket dovrebbe varare una formula con mini-playoff, più corta rispetto a quella attualmente in vigore, passando da sfide al meglio delle 5 gare a sfide al meglio delle 3, o anche come gara singola per quanto riguarda quarti e semifinali. Intanto, nella pallacanestro c'è preoccupazione per gli atleti pronti a lasciare l'Italia: Troy Williams, ala USA di Pesaro ha già chiesto e ottenuto di poter tornare negli Stati Uniti. E a breve potrebbero seguirlo in molti: in totale sono 75 i cestisti di provenienza nordamericana che giocano in Serie A. Sassari, infine, ha deciso di rinunciare a gara 2 degli ottavi di finale di Champions League contro Burgos: la città spagnola è infatti diventata nelle ultime ore un vero e proprio focolaio nella penisola iberica.