Allarme Coronavirus, per il Getafe blitz di sole 12 ore a Milano contro l'Inter

vedi letture

Il viaggio a Milano sarà un brevissimo blitz per il Getafe. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la squadra spagnola, impegnata giovedì in Europa League contro l'Inter, si fermerà per appena 12 ore nel capoluogo milanese: arrivo previsto in tarda mattinata, alle 21 si gioca e poi si riparte.