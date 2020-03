Allarme Coronavirus, pres. Emilia Romagna: "Ho chiesto qualche ora in più"

Dopo il commento del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana arriva anche quello del Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini in merito alla bozza il decreto per il contenimento del Coronavirus: "Ho chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza, in una logica di leale collaborazione, di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise".