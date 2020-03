Allarme Coronavirus, pres. Lombardia: "Direzione giusta, ma bozza provvedimento pasticciata"

Arriva il primo commento del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla bozza del nuovo provvedimento del Governo relativo all’emergenza per il Coronavirus: “La bozza del provvedimento del governo che ho ricevuto solo in serata sembra andare nella direzione del contenimento della diffusione del virus, invitando, con misure più incisive, i cittadini alla prudenza, ma non posso non evidenziare che la bozza del decreto del presidente del Consiglio è, a dir poco, pasticciata", ha concluso.