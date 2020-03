Allarme Coronavirus. Samp, oggi Assemblea degli Azionisti: verrà svolta in conference call

vedi letture

U. C. Sampdoria comunica che, considerata l’emergenza sanitaria e le disposizioni in merito agli spostamenti sul territorio nazionale, l’Assemblea degli Azionisti, in programma alle ore 16.00, a Roma, potrà svolgersi esclusivamente in conference call.