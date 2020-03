Allarme Coronavirus, Sindaco Firenze: "Ho incontrato Zingaretti, starò a casa due settimane"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella sarà costretto a rimanere a casa per precauzione, in quanto recentemente aveva incontrato il segretario del PD Nicola Zingaretti, risultato quest'oggi positivo al Coronavirus. E' stato lo stesso Nardella ad annunciarlo via Facebook, specificando anche di non aver palesato sintomi e dunque rassicurando sul suo stato di salute.