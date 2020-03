Allarme Coronavirus. Xi Jinping in Cina: "La battaglia è quasi vinta"

vedi letture

Xi Jinping, presidente della Cina, in prima linea a Wuhan: "La battaglia è quasi vinta", ha detto il leader della Repubblica Popolare nelle parole riportate da Corriere.it. Un segnale importante. Secondo i dati ufficiali riportati dal cinese Quotidiano del Popolo, il 42% delle zone residenziali del capoluogo dell’Hubei è stato dichiarato «libero dal Covid-19» Xi Jinping ha visitato Wuhan questa mattina, per segnalare ai cinesi e alla gente della città costretta da 50 giorni al sacrificio della quarantena che la battaglia è quasi vinta. Il leader cinese è arrivato a Wuhan, nel ground zero del coronavirus, mentre le autorità sanitarie annunciavano che oggi in Cina è stato registrato il numero più basso di nuovi casi da quando è cominciata la comunicazione dei dati, il 21 gennaio: sono solo 19.