Allarme Coronavirus. Zhang: "Porte chiusa la scelta più giusta"

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "La salute pubblica deve essere messa al primo posto. Come Inter, quindi come club di calcio con milioni di tifosi al mondo, abbiamo la responsabilità e il dovere di dare l'esempio, applicando tutte le misure precauzionali in maniera corretta. Penso che giocare a porte chiuse sia la scelta più giusta per far sì che la gente non rischi". Così il presidente del club nerazzurro, Steven Zhang, in un'intervista alla Bbc. "Le partite a porte chiuse sono difficili e non piacciono a nessuno ma dobbiamo essere uniti nel prediligere la salute pubblica sopra ogni cosa - ha sottolineato Zhang -. Se tutti quanti seguiremo le azioni consigliate, ci la lasceremo presto tutto questo alle spalle. È difficile immaginare gli stadi chiusi, ma in questo momento è l'unica opzione percorribile". (ANSA).