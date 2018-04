Allegri-Sarri, l'ex presidente Camilli: "Dal Grosseto li mandai via perché..."

© foto di Federico Gaetano

Il presidente Piero Camilli, oggi alla Viterbese, tra 2000 e il 2015 a Grosseto ha esonerato 33 allenatori e tra questi sono passati anche i due che oggi si stanno giocando lo scudetto, Allegri e Sarri. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "Cosa accadde con Allegri? Era ancora giovane, ma si vedeva che sarebbe diventato un grande tecnico, d’altronde lo era già quando giocava. Da noi era molto pacato, ora lo vedo bello carico, butta via la giacca quando si arrabbia, mi piace. Perché l'esonero? La prima volta (2005-06, ndr) perché era acerbo, ma alla fine di quel campionato lo richiamai per fare i playoff e con lui perdemmo la finale col Frosinone. Lo confermai l’anno dopo, però i risultati non venivano malgrado avesse una squadra fortissima, infatti con Cuccureddu salimmo in B. Ma quando esonerai Max piangemmo in due, mi è dispiaciuto. Sarri? Nel 2009/2010 era uguale a oggi, già allora diceva che “quando si sporca la partita, bisogna pulirla”. Era un tipo sanguigno, ossessivo, soprattutto negli schemi sulle palle inattive. Perché non lo confermai dopo quel bel campionato? Aveva altre prospettive. Peccato, perdemmo i playoff all’ultima giornata e poi capimmo il perché, con la storia del calcioscommesse e i nostri giocatori coinvolti. Lui aveva capito che qualcosa non andava e me lo disse".