Allegri sbarca in Francia. Ma nell'ippica: la sua cavalla debutta (e finisce ultima) a Vichy

Massimiliano Allegri debutta in Francia. Non come allenatore: l’ex tecnico della Juventus è sì corteggiato (e tentato) dal Paris Saint-Germain, ma qui si parla dell’altra sua passione. Quella per i cavalli, di cui il livornese non ha mai fatto mistero. Oggi ha esordito in una corsa, all’ippodromo di Vichy, la cavalla 3 anni Ossun Jet, di cui Allegri è proprietario (al 50%, ma come socio di maggioranza perché il restante 50% è condiviso da altri tre comproprietari) partita in una corsa a reclamare, montata dal top jockey Pierre-Charles Boudot. In attesa di capire il suo futuro, Max esordisce in terra francese come proprietario di galoppo. Non vincendo: Ossun Jet, partita bene, ha infatti ceduto il passo in retta d'arrivo e ha chiuso la sua prima corsa ultima di otto.