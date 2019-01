© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seduta mattutina per il Napoli a Castelvoturno. Gli azzurri stanno preparando il match contro la Lazio posticipo della 20esima giornata di ritorno in programma domenica al San Paolo. La squadra ha svolto attivazione a secco in avvio. Di seguito lavoro tecnico tattico. Successivamente sfide uno contro uno attaccanti-difensori. Chiusura con il gruppo diviso in 4 squadre da 6 che hanno disputato una serie di partitine a campo ridotto. Mertens ha svolto tutta la seduta tranne la partitina finale. Differenziato per Hamsik.