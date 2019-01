© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma è tornata al lavoro questa mattina per continuare la preparazione in vista del match di sabato pomeriggio contro il Torino. Sessione atletica per chi ha giocato in Coppa Italia contro la Virtus Entella, esercitazioni tattiche per gli altri. Pastore e Kluivert - riporta 'Vocegiallorossa.it' - hanno effettuato un lavoro personalizzato per la gestione fisica, individuale in campo per De Rossi e Nzonzi. Terapie per Mirante, Perotti e Jesus, mentre Florenzi è assente per un'influenza.