Allontanato dalla tribuna stampa del Bernabeu: arrivano le scuse di Taveri

Ha fatto scalpore, in Italia e in Spagna, la notizia dell'allontanamento dalla tribuna stampa del Santiago Bernabeu di Mino Taveri, collega di Mediaset che ha protestato in maniera plateale dopo la concessione del discusso rigore al Real Madrid contro la Juventus. Lo stesso Taveri, pochi minuti fa, ha diramato una nota stampa per chiudere il caso e offrire le sue scuse: "Dico subito che ho sbagliato: non do colpe a nessuno, così evitiamo ogni malinteso. Ho perso la calma e non dovevo. Vorrei precisare due cose. La prima: il gruppetto di tifosi mi aveva preso di mira e non sono riuscito ad ignorarli. La seconda: nei minuti finali ha vinto l'impulsività e ho cercato un gesto che voleva essere ironico ma pur non essendo violento è risultato molto antipatico. Ma era rivolto solo a quei tifosi, né all'arbitro né alla società madrilena né ai colleghi spagnoli".