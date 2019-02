Fonte: lalaziosiamonoi.it

© foto di Image Sport

Matias Almeyda, doppio ex della sfida di domani tra Siviglia e Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla partita al quotidiano ABC de Sevilla: "Secondo me è una gara aperta, ci vorrà attenzione. La Lazio sa che un gol può cambiare tutto. Per chi farò il tifo? Cambiamo domanda (ride ndr). Sarà una partita speciale per me. Ricordi? Nella Lazio ho giocato i migliori anni della mia carriera. Ho vinto il Campionato, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, la Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea, ma il Siviglia è stata la prima squadra a darmi un'occasione in Europa. E questo non l'ho dimenticato. Mantengo ottimi ricordi anche se la stagione fu un disastro. Sarò sempre grato al Siviglia, per me ha pagato più di chiunque altro, in Argentina era stata la cessione più costosa della storia. Poi dopo quella stagione è arrivata la Lazio e la mia vita è cambiata. Sono arrivato a Roma senza pressioni, poi ho avuto la possibilità di giocare nel ruolo che più mi valorizzava".