© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunga intervista a Radio Anch'io lo Sport per Alessandro Altobelli, storica bandiera di casa Inter, dove ha parlato anche di San Siro. "Io sono uno di quelli che per demolire San Siro devono demolire anche me dentro, mi attacco ai cancelli. San Siro è la storia del calcio, non va toccato. Buttiamo noi giù loro".