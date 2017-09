Altobelli: "Dalla Spagna all'Italia una lezione di calcio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"La Spagna è stata superiore in tutto e sotto tutti i punti di vista. L’Italia ha fatto da sparring partner, è andata in difficoltà dall’inizio. E la Spagna le ha dato una lezione di calcio". Questo il commento di Alessandro Altobelli al netto ko degli azzurri al Bernabeu. "Quella dei quattro attaccanti si è rivelata una scelta sbagliata - ha affermato l'ex nerazzurro alla Gazzetta dello Sport -. Si era partiti da un’idea di 4-3-3, poi Ventura ha cambiato e si è convinto all’idea di non lasciar fuori Insigne e Candreva che non possono lavorare su 60-70 metri di campo e quindi non hanno dato una mano. In mezzo avevamo due giocatori, De Rossi e Verratti: nessuno recupera e pressa e Verratti è stato sovrastato da un eccezionale Isco".