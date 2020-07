Altobelli e l'Inter: "Stagione positiva se arriva seconda. Conte? Fastidiose le sue lamentele"

vedi letture

Alessandro 'Spillo' Altobelli, ex attaccante dell'Inter, ha analizzato il campionato fatto dai nerazzurri finora: "Conte ha fatto un buon percorso - si legge sul Corriere dello Sport -e se arriverà secondo il giudizio sarà positivo. Peccato non aver sfruttato i passi falsi della Juve. Da tifoso dico che il suo passato juventino non lo ha aiutato e dico anche che trovo fastidiosa la sua tendenza a lamentarsi con la società. Ha fatto le sue scelte, in entrata e in uscita. Può sembrare ingeneroso dare sempre la colpa agli altri, ai giocatori e alla società. Detto questo, credo che Conte e Marotta debbano portare avanti il loro lavoro. Altri due o tre inserimenti giusti e sarà un'Inter da scudetto".