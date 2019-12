© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ex nerazzurro Alessandro Altobelli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Giorno. L’ex attaccante pontino, che vive a Doha dove lavora per BeIN Sport, è tornato in Italia per le festività natalizie. Inevitabile parlare anche di Inter: “Sono contento che la società e l'allenatore prendano in considerazione dei giocatori per gennaio - ha esordito -. Vuol dire che l'Inter è prima, ma sa che deve fare qualcosa in più per poter arrivare alla fine. I nomi che si fanno sono quelli che servono al progetto. Conte, quando sceglie i calciatori, sa che devono essere bravi ma che si devono integrare in un certo gruppo”.

Altobelli ha detto la sua anche sul possibile arrivo di Arturo Vidal: “Se è il nome giusto? Non bisogna fare un'operazione a lungo termine, ma a breve. L'Inter è prima e deve cercare di arrivare a fine campionato nella stessa posizione. Serve uno come il cileno proprio perché non si tratta di un progetto per vincere fra tre o quattro anni. Gli esterni? In quella posizione mi piacerebbe Marcos Alonso, che ha già giocato in Italia e può essere da Inter. Asamoah è un buon giocatore, come Biraghi, ma lo spagnolo ha qualcosa in più. Io non prenderei qualcuno in attacco, ad esempio. Bisogna considerare che tornerà Sanchez e che Esposito sta crescendo, oltre alla coppia Lukaku-Lautaro. Giocatori fortissimi non credo se ne muoveranno”.