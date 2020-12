Altobelli: "Rosa del Napoli al livello delle big, c'è gente in panchina che fa la differenza"

Alessandro Altobelli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Canale 21: "Guardando la rosa del Napoli, si capisce che il Napoli può vincere contro tutti. Se anche dovesse lottare non dico per il campionato, può lottare al primo o secondo posto. Se andate a guardare la rosa, equivale a quella di Inter, Juve e Milan, è una rosa importante. Ci sono giocatore che purtroppo devono stare in panchina ma fanno la differenza quando entrano".