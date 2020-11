Altobelli: "Stasera vince l'Inter. È il Real più abbordabile degli ultimi tempi"

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell'Inter che negli anni '80 ha partecipato a diverse grandi sfide contro il Real Madrid, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida di stasera: "L'Inter attuale mi sembra una squadra bloccata, quasi impaurita ad esprimersi. I giocatori devono prendersi più responsabilità. Prendiamo come esempio Hakimi: vederlo così mi rattrista. Come finisce stasera? Vince l'Inter, ne sono certo. Ha più motivazioni e il Real è il più abbordabile degli ultimi tempi".