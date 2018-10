Altobelli su Icardi: "Sarei contento se superasse il mio record"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a Magazinepragma.com del capitano nerazzurro Mauro Icardi: "È formidabile, un goleador. Nell’area di rigore è inimitabile. Se paragoni il suo gol nel derby ai miei è un piacere. Io dopo Meazza sono il calciatore che ha segnato di piu’ nella storia dell’Inter, con 210 gol in 11 anni. Ecco dico questo, perché auguro ad Icardi di fare tanti gol e di restare per tanti anni con la maglia dell’Inter. Se dovesse superare il mio record sarei contento. Mauro è un bravo ragazzo, un grande giocatore ed anche un ottimo capitano".