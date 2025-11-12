Altra tegola per il Napoli, infortunio in Nazionale per Anguissa
Napoli, si ferma Anguissa: infortunio durante l’allenamento con il Camerun
Un altro infortunio in casa Napoli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zambo Anguissa si è fermato nel corso dell’allenamento con il Camerun a causa di un problema muscolare.
In attesa di conoscere l’entità del problema, che verrà valutata al rientro in Italia, il classe ’95 salterà la semifinale playoff contro la Repubblica Democratica del Congo, oltre all’eventuale finale in programma per domenica sera. Da capire se il numero 99 tornerà subito in Italia o resterà con la Nazionale nel momento decisivo verso la qualificazione per i Mondiali.
