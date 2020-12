Altre quattro Regioni in zona gialla dal 13 dicembre: Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte

Adesso è ufficiale: la Lombardia passa in zona gialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza - riporta corriere.it - ha firmato l’ordinanza e, come anticipato dal presidente della Regione Attilio Fontana, il passaggio dalla zona arancione alla zona gialla sarà effettivo da domenica. Anche il Piemonte, la Basilicata e la Calabria seguono lo stesso iter: indicazione di Speranza, dopo l’ok della cabina di regia, e zona gialla da domenica 13 dicembre. L'Abruzzo andrà in area arancione sempre dal 13 dicembre. La decisione del Tar regionale ha sospeso infatti l'ordinanza del presidente Marsilio, giudicata illegittima, che anticipava al 7 dicembre l'area arancione e determina il ritorno dell'Abruzzo in zona rossa fino all'entrata in vigore dell'ordinanza del ministro Speranza che avrà effetto, appunto, dal 13 dicembre.