Altro che remi in... Barça: Pjanic ha smaltito l'affaticamento e punta al rientro col Sassuolo

"Altro che remi in... Barça". È questo il titolo di un articolo relativo a Miralem Pjanic sulle pagine odierne di Tuttosport. Il centrocampista bianconero ha smaltito l'affaticamento all'adduttore e punta al rientro contro il Sassuolo già domani sera. Perché Pjanic non ha certo già in testa la sua futura avventura al Barcellona, anzi. L'ex Roma, si legge, "smania dal desiderio di dare il suo contributo alla causa" della Vecchia Signora e solamente a fine stagione, con un'altra scorta di titoli in bacheca, entrerà definitivamente in modalità blaugrana.