© foto di Giacomo Morini

Amantino Mancini, ex attaccante di Milan, Inter e Roma, ha parlato così del campionato di Serie A ai microfoni di Sky Sport: "L'Inter è una squadra tosta, ha un allenatore che dà tanto e in questo periodo è quella più in forma. Il Napoli può inserirsi, ha una grande rosa, una squadra che gioca a memoria e un allenatore che ha vinto tutto. Scudetto? Direi Juventus, Inter e Napoli, sarà un campionato molto divertente. Anche la Roma crescerà tantissimo e il Milan si riprenderà con Giampaolo".