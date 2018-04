Amauri, possibile futuro da allenatore: "Sto cambiando idea"

© foto di Federico De Luca

Futuro da allenatore per Amauri? Ipotesi possibile. E' stato lo stesso attaccante italo-brasiliano, in una intervista alla Gazzetta dello Sport, ad aprire a questa possibilità: "Qualche anno fa avrei detto di no, però sto cambiando idea. Ora sono a Miami e seguo mio figlio che gioca. In futuro chissà...".

Amauri in Italia, tra le altre, ha vestito le casacche di Chievo Verona, Napoli, Juventus, Fiorentina, Parma e Torino.