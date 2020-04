Ambra Angiolini: "Allegri è a Livorno. Videochiamate? No, siamo vecchio stile"

Ambra Angiolini, compagna di Massimiliano Allegri, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera, raccontando come sta gestendo il rapporto con l’ex allenatore della Juventus in questo periodo di emergenza Coronavirus: “Massimiliano è a Livorno con il papà e il figlio piccolo come è giusto che sia. Siamo vecchio stile, più che videochiamate, semplici telefonate. Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore… una volta non ero così saggia”.