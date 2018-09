Ambrosini e l'Under 21: "Emozionante, possiamo migliorare tanto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nuova avventura in Federazione per Massimo Ambrosini, capo delegazione Under 21. A Tuttosport l'ex centrocampista del Milan racconta la nuova esperienza: "Mancano ancora 9 mesi e in questo tempo i giocatori possono migliorare. Possono succedere tante cose. Per me è stato emozionante ricominciare a vivere la quotidianità di un ritiro ed entrare a far parte di un gruppo che si appresta a vivere una stagione molto importante. Adesso i ragazzi devono imparare a gestire quello che succederà da qui a giugno quando ci giocheremo l'Europeo".