Ambrosini: "Gattuso è bravo, scoperta anche per i dirigenti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La vittoria col Dudelange non avrà fatto impazzire i tifosi del Milan, ma Gennaro Gattuso parte bene in Europa League. Ne ha parlato a Sky il suo ex compagno Massimo Ambrosini: "Non si nasconde Rino, parla di calcio e gli viene riconosciuto. Anche per i dirigenti è stata una scoperta, anche nel lavoro quotidiano. È bravo. L'etichetta doveva durare meno di quella che è durata".