Ambrosini: "Il calcio ha una responsabilità sociale. Prima la salute ma i campionati devono finire"

L'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha parlato a Sky Sport: "Mi manca tutto, allenamenti, partite eccetera".

Quel è il derby più bello che ha giocato?

"A livello di ricordi ed emozioni dico la semifinale di ritorno di Champions League nel 2003, che ci ha regalato la finale".

Cosa pensa della ripresa della Serie A?

"Il calcio ha una responsabilità sociale. La base per ricominciare deve essere la salute, poi si deve finire per il bene del calcio e delle società. Sarà inevitabile che si vedano cose anomale, i giocatori avranno stimoli nuovi e non so come reagiranno. Ci dovremo adattare tutti".

È mai stato vicino alla Juventus?

"No, non c'è mai stato nulla e non ho mai avuto la tentazione di lasciare il Milan se non alla fine e non per mia volontà".

C'è una partita della sua carriera che vorrebbe rigiocare?

"Ne dico una che in realtà non ho giocato: la finale di Champions League del 2005. Non ero in campo ma mi sarebbe piaciuto molto giocarla".