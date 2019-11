© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Del Piero, anche Massimo Ambrosini ha voluto dire la sua sulla Juventus targata Sarri: "Sta facendo fatica a concretizzare, questo è vero. Io comunque non credo che il gioco visto a Napoli durante il periodo di Sarri sia ripetibile a Torino. I picchi estetici visti in precedenza sono difficilmente ripetibili in bianconero", le parole dell'ex centrocampista negli studi di Sky.