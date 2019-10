© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Ambrosini, presente all'inaugurazione del Milan Club 'Massimo Ambrosini' di Pesaro, ha parlato ai microfoni di viverepesaro.it del momento che sta attraversando il Milan "Se Pioli è l'allenatore giusto per ripartire? La situazione è complicata, non è semplice rispondere ad una domanda così in poco tempo. Il Milan vive una situazione delicata, ha bisogno di avere un po' di stabilità. Mi spiace molto per Giampaolo, perché è un allenatore molto valido. Aveva bisogno di tempo però nel calcio, si sa, succedono tante variabili. Pioli è un bravo allenatore, gli auguro di fare bene. Se penso ad un ritorno al Milan? Sinceramente, no. Nessuno me l'ha mai proposto, quindi è complicato".