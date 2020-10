Ambrosini: "Stupito dal Milan. Ma è ancora presto per dare un obiettivo definitivo ai rossoneri"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha commentato così a SkySport il momento della formazione di Stefano Pioli dopo la vittoria di Europa League contro il Celtic e in vista del posticipo di lunedì contro la Roma: "Il Milan sta confermando quello che ha fatto vedere nell'ultima parte dello scorso campionato, ma credo sia presto per dare un obiettivo definitivo ai rossoneri. Il Milan ha un grande potenziale e lo sta mettendo in mostra. A me i rossoneri stanno stupendo. Ci sono squadre strutturate meglio del Milan, ma ripeto che per me è presto per dire per cosa potrà lottare la squadra di Pioli".