Massimo Ambrosini, ex giocatore e capitano rossonero, ha commentato così sul canale Youtube del giornalista Carlo Pellegatti le voci che hanno accostato nei giorni scorsi Luka Modric al Milan: "Per una squadra di giovani che gioca a San Siro, avere in mezzo al campo uno come Modric sarebbe una manna dal cielo. Quando sei in difficoltà, dai la palla a lui e sai che ti fa respirare".