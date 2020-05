Ambrosini: "The last dance? Sarebbe stato bello l'avessero fatto per il Milan del 2007"

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, è intervenuto in una diretta Instagram con il giornalista Carlo Pellegatti. È stata l’occasione anche per parlare di The Last Dance, una docu-serie di ESPN - in Italia distribuita da Netflix - che racconta l’epopea dei Chicago Bull di Michael Jordan: “Io ho postato su Instagram una foto della Champions League vinta ad Atene con la didascalia ‘Our last dance’. È un bel viaggio, sarebbe stato bello se l’avessero fatto anche per noi”, riferendosi alla squadra che vinse la coppa dalle grandi orecchie nel 2007.