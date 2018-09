Amedeo Carboni su Fabian Ruiz: "Vedrete, presto sarà in Nazionale"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Amedeo Carboni, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Fabian, appena troverà continuità col Napoli, verrà chiamato da Luis Enrique in nazionale. E' un giocatore molto forte, è sotto gli occhi di tutti, ha molta qualità. E' un mancino, ma non vuol dire che giocherà sulla sinistra. In questo momento lì c'è Zielinski, un giocatore straordinario che Ancelotti vede meglio. Sarà Fabian che dovrà mettere in difficoltà Ancelotti".