Amelia: "Donnarumma titolare in azzurro? Ancora no, c'è Buffon"

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere di Milan e Chelsea Marco Amelia è intervenuto alla trasmissione 'Tutti Convocati' in onda su Radio 24. Queste le sue dichiarazioni su Gianluigi Donnarumma: "Nonostante le critiche a Buffon, non vedo ancora Gigio titolare in Azzurro. In questo momento dico ancora no. Il bianconero arriverà al Mondiale, ci sarà tempo per un giovane come Donnarumma. Voglio poi sottolineare una cosa, al momento ha solo maturato esperienza in Italia".