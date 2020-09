Amichevole del Torino contro la Primavera col pubblico: tifosi in coda per i biglietti

Mille i tagliandi a disposizione dei tifosi

(ANSA) - TORINO, 09 SET - C'è voglia di calcio dal vivo tra i tifosi del Torino. A decine questa mattina si sono presentati allo stadio La Marmora-Pozzo di Biella, dove dal pomeriggio la squadra è per tre giorni in ritiro, per acquistare uno dei mille tagliandi a disposizione per l'amichevole in famiglia di venerdì. Al prezzo di 10 euro sarà possibile assistere alla partita tra i granata di Marco Giampaolo e la Primavera di Marcello Cottafava. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 16 e sarà il penultimo test prima dell'inizio del campionato: 24 ore dopo, sabato sempre alle 16, ma all'Olimpico Grande Torino, Belotti e compagni si troveranno di fronte la Sampdoria, questa volta però senza poter contare sul sostegno del pubblico.

La squadra di Giampaolo prosegue dunque la preparazione in vista dell'esordio di Firenze contro i viola di sabato 19 settembre. Il programma odierno prevede una sessione al Filadelfia, poi nel pomeriggio la partenza per Biella. (ANSA).