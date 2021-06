Amichevole Inghilterra: giocatori in ginocchio, ululati da parte dei tifosi

1-0 all'Austria, preoccupa ciò che è successo prima dell'inizio

(ANSA) - MIDDLESBROUGH, 02 GIU - Non è stato un bell'inizio quello della nazionale inglese che oggi ha giocato la sua prima amichevole di preparazione a Euro 2020. Avversaria della nazionale del ct Southgate era l'Austria, sconfitta per 1-0 con gol del 19enne Bukayo Saka, mentre Jude Bellingam, con i suoi 17 anni e 338 giorni, è diventato il più giovane giocatore della nazionale a essere stato schierato dall'inizio dal 2003 a oggi. Ma ciò che preoccupa, oltre all'infortunio di Alexnder-Arnold che ora rischia di essere 'tagliato', è stato il comportamento del pubblico, specie in prospettiva Europei e delle partite che si giocheranno a Wembley. Avrebbe dovuto essere una festa, perché l'Inghilterra tornava a giocare davanti a dei tifosi, nello specifico gli oltre ottomila presenti al Riverside Stadium di Middlesbrough. Ma i sonori ululati rivolti ai 22 giocatori quando questi si sono inginocchiati in campo, prima del fischio d'inizio in segno di solidarietà con la campagna 'BlackLivesMatter', fanno capire che gli appelli contro il razzismo e ogni forma d'intolleranza non sono stari recepiti da tutti, e dopo la gara anche Southgate se n'è rammaricato. (ANSA).