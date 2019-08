Amichevole, l'Inter batte il Valencia ai rigori dopo l'1-1 dei 90 minuti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Altra vittoria dal dischetto per l'Inter che in amichevole ha battuto il Valencia ai calci di rigore dopo l'1-1 dei 90 minuti. Gli spagnoli sono passati in vantaggio al 38' con Soler ma i nerazzurri hanno pareggiato con il rigore di Politano all'81' e poi dal dischetto hanno avuto la meglio grazie all'errore di Garay e il rigore decisivo di Bastoni.